В Свердловской области прошел первый в этом году день выборов

В двух муниципалитетах Свердловской области накануне прошли довыборы в местные думы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного отделения партии «Единая Россия», на обоих выборах победу одержали именно их кандидаты. На довыборах в Алапаевском МО по одномандатному округу №4 победил единоросс Виктор Афанасьев, руководитель технической службы на предприятии «СВЕЗА Верхняя Синячиха» (48,85% голосов). В поселке Малышева победу по одномандатному округу №1 одержала Анна Бирючева, фельдшер городской больницы (33,33%). Явка избирателей в Алапаевске составила, по предварительным оценкам, 52,1%, в поселке Малышева – 21,93%.

Добавим, в Алапаевске в выборах участвовали семь кандидатов – единоросс, эсер, либерал-демократ и четыре самовыдвиженца. В Малышева – четыре: один самовыдвиженец и представители тех же трех партий. КПРФ обе кампании пропустила.

Алапаевск, Малышева, Евгения Вирачева

Алапаевск, Малышева. Другие новости 08.04.19

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