Облсуд вынес приговор полицейским, которые подстроили взятку, чтобы выслужиться перед начальством

Свердловский областной суд вынес приговор четверым сотрудникам антикоррупционного подразделения ГУ МВД региона за превышение должностных полномочий. Уголовное дело под грифом «секретно» рассматривалось в закрытом судебном заседании. По итогам судебного разбирательства вина полицейских была доказана. Сами они считают себя невиновными.

По данным областной прокуратуры, на скамье подсудимых оказались начальник отдела по противодействию коррупции Николай Жуков и еще три сотрудника управления Алексей Ворлинский, Александр Косман, Евгений Кулик. В мае-июне 2017 года подсудимые договорились для искусственного завышения служебных показателей провести незаконные оперативно-розыскные мероприятия. В частности, они уговорили директора одного из щебеночных карьеров передать взятку размером 200 тысяч рублей начальнику отдела департамента Росприроднадзора по УрФО якобы за получение покровительства, – отметили в пресс-службе надзорного органа.

«Передача денег состоялась 27 июня 2017 года. При выяснении обстоятельств следователи установили, что в этом случае имела место провокация взятки, совершенная сотрудниками полиции с превышением должностных полномочий и в нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, категорически запрещающего кого-либо подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий», – сообщили в следственном комитете. В результате полицейские сами стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Расследование проводилось при оперативном сопровождении ФСБ.

Свердловский областной суд назначил обвиняемым разные сроки наказания. Алексей Ворлинский получил 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах власти на срок 3 года. Николай Жуков и Александр Косман приговорены к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах власти на срок 3 года каждому. Евгению Кулику назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах власти на срок 2 года.

Кроме того, областной суд вынес частное постановление в адрес следствия, в котором обратил внимание руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Свердловской области Алексея Шмакова на нарушения закона при расследовании данного уголовного дела. Копия частного постановления для сведения и принятия мер направлена руководителю СУ СК РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому и прокурору Свердловской области Сергею Охлопокову. Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами, сообщили в пресс-службе суда. При этом пока осужденные полицейские остаются на рабочих местах.

«Из системы МВД указанные сотрудники полиции до приговора суда не увольнялись, они были понижены в должности. Если после обжалования приговор суда вступит в законную силу, то осужденные раз и навсегда вынуждены будут попрощаться со свердловским гарнизоном полиции», – сообщил представитель Главка Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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