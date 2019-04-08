Бывший главный архитектор Первоуральска получил восемь лет за взятку (ФОТО)

Первоуральский горсуд сегодня вынес приговор бывшему главному архитектору города Константину Гартману, который обвинялся в получении взятки в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, суд назначил Константину Гартману наказание в виде в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на срок 10 лет.

Константин Гартман и адвокат Алексей Пупков

Суд доказал, что в период с августа 2014 года по январь 2017 года Гартман получил от одного из первоуральских предпринимателей взятку на общую сумму 250 тыс. рублей, а также два парковочных места на закрытом паркинге в Первоуральске. Уголовное дело в отношении предпринимателя за дачу взятки должностному лицу прекращено на основании примечания к ст. 291 УК РФ в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию уголовного дела.

Приговор в законную силу не вступил и еще может быть обжалован. Видео из зала суда смотрите в ближайшее время на нашем канале.

Отметим, что далеко не всегда осужденные за коррупционные преступления чиновники действительно отправляются в колонию. Например, не попал в колонию бывший вице-мэр Белоярского Сергей Прохоренко. Вынесенный ему приговор (девять лет строгого режима) был отменен из-за нарушений УПК. Свердловский облсуд постановил рассмотреть дело повторно с другим составом суда. Но потом выяснилось, что после череды тесно связанных друг с другом уголовных процессов в отношении местных коммунальщиков в Белоярском суде уже не осталось ни одного судьи, который не участвовал бы хотя бы в одном из них. Поэтому вопрос о назначении нового судьи будет решаться с помощью областного суда, а экс-чиновник остается на свободе.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 08.04.19

С Конжаковского камня эвакуирована туристка с травмой ноги. / Сможет или нет? «КРСУ-2» должна до конца года заработать 1,5 млрд рублей. / В Екатеринбурге потеплеет до +17 градусов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»