«Авто» вышел в финал Кубка Харламова

Молодежный хоккейный клуб «Авто» вышел в финал розыгрыша Кубка Харламова. Команда выиграла пятый матч полуфинала, в котором выходила на лед против СКА-1946 в Санкт-Петербурге.

Хозяева вышли вперед на 18-й минуте, но под конец второго периода Павел Воронков сравнял счет. На старте третьего периода Максим Рассейкин забросил вторую шайбу. После этого «Авто» дважды играл в меньшинстве, но выстоял и довел игру до победы.

Соперником екатеринбуржцев станет «Локо». Первые матчи финала «Авто» проведет дома. Игры состоятся 12 и 13 апреля на льду КРК «Уралец».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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