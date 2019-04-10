В Екатеринбурге впервые выставят Кубок Харламова

В центре Екатеринбурга 12 апреля впервые будет экспонироваться Кубок Харламова – главный приз Молодежной хоккейной лиги. За этот трофей сражается молодежная команда «Авто». Екатеринбуржцы вышли в финал МХЛ, где встретятся с ровесниками из ярославского «Локо».

Как сообщает пресс-служба ХК «Автомобилист», кубок Харламова будет выставлен с 10:30 до 12:30 в историческом сквере рядом с памятником Татищеву и де Геннину. Все желающие смогут сфотографироваться с трофеем, а также с группой поддержки Ice Drivers и лосем Автиком.

Молодежка «Автомобилиста» впервые в своей истории добралась до финала МХЛ. В первом раунде «Авто» обыграл «Снежных Барсов» из Астаны, в четвертьфинале победил уфимский «Толпар». В полуфинале екатеринбуржцы играли с победителем регулярного чемпионата – питерским СКА-1946 и одолели соперника за пять матчей.

Первые две игры финала с «Локо» пройдут в Екатеринбурге 12 и 13 апреля в КРК «Уралец». Следующие два матча – в Ярославле. При необходимости «Авто» сыграет на домашней арене также 20 и 24 апреля. Финал МХЛ длится до четырех побед одной из команд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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