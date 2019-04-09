В избирком Екатеринбурга вошел опытный аппаратчик из области

Депутаты утвердили нового члена избиркома Екатеринбурга с правом решающего голоса. Им стал Сергей Сапцын, ранее возглавлявший информационное управление аппарата избирательной комиссии Свердловской области.

На предыдущей должности Сапцын отвечал за систему «ГАС Выборы» в регионе, регистр избирателей и неоднократно входил во временные рабочие группы избиркома, в том числе по вопросам проведения местного референдума. Как подчеркнул глава городской комиссии Илья Захаров, кандидатура Сапцына была выдвинута областным избирком и полностью соответствует требованиям закона.

Напомним, вакантное место в избиркоме Екатеринбурга освободилось после ухода Эльдара Валиуллина, который попал в скандал во время президентской выборной кампании 2018 года. Как пояснили в избиркоме, Валиуллин досрочно сложил полномочия по семейным обстоятельствам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.04.19

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