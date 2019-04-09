В полиции Екатеринбурга обиделись на критику депутатов

Комиссия по этике гордумы Екатеринбурга отклонила претензию начальника городской полиции Сергея Кулагина на некорректное поведение некоторых депутатов. Речь идет о февральском заседании думы, где народные избранники раскритиковали отчет главы УМВД.

В частности, силовикам не понравилось, как вели дискуссию Константин Киселев, Роман Ступников и Александр Колесников. Последний, к слову, тогда пожаловался на психически нездоровую соседку, потребовал закрыть овощебазу №4 и бросил громкую фразу про педофилов.

«Депутаты перебивали Сергея Леонидовича Кулагина, в пренебрежительном тоне неоднократно допускали не основанные на фактах высказывания в адрес сотрудников полиции Екатеринбурга, вели себя крайне некорректно. Кроме того, высказывались неэтично по отношению гражданам, чьи интересы, на минуточку, они защищают: «свистит башня», «психически больная». Поэтому было принято решение подготовить официальное письмо на имя председателя городской думы с просьбой провести с депутатами профилактическую беседу на комиссии по этике», – прокомментировали в пресс-службе городской полиции.

По словам Константина Киселева, обращение Кулагина было рассмотрено на закрытом заседании комиссии по этике. Его итогом стал вывод: нарушений со стороны депутатов не было. Причем в думе решили не публиковать официальное постановление комиссии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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