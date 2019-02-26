Екатеринбургский депутат заявил, что педофилы не маньяки

Екатеринбургский депутат Александр Колесников вновь отличился резкими фразами и странными рассуждениями. На заседании думы при обсуждении итогов работы городской полиции народный избранник пожаловался начальнику УМВД на психически нездоровую соседку, потребовал закрыть овощебазу №4 и неожиданно для всех заявил, что педофилы – не маньяки, а совершают преступления, потому что перебрали с алкоголем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с докладом перед депутатами выступил главный полицейский Екатеринбурга Сергей Кулагин. Он сообщил об общей тенденции снижения уровня преступности в городе, отметив позитивные изменения в борьбе с наркоторговлей и экономическими преступлениями. Многие депутаты с этим не согласились, забросав докладчика многочисленными вопросами. Но ярче всех выступил Александр Колесников. Сначала он заявил, что в полиции не следует наказывать начальников за правонарушение подчиненных, потому что в ведомстве «и так дефицит кадров». Затем депутат, который по совместительству работает директором УК «РЭМП Железнодорожного района», посетовал на частые визиты участковых из-за неадекватной соседки. По его словам, женщина пишет жалобы, что депутат травит ее газом, хотя дом не газифицированный. В результате к Колесникову уже несколько раз приходили с проверкой полицейские. «Конкретно по вашему случаю проведем инструктаж, чтобы вас больше не беспокоили», – ответил Кулагин под общий смех в зале.

Но больше всего депутат поразил своим выступлением по окончании доклада начальника УМВД. Колесников заявил, что екатеринбургской полиции следует заняться реальной работой, а не следовать общеполитическим трендам.

«Такое ощущение, что правительство решило, что сейчас боремся с педофилами, и мы все бросаемся на борьбу с педофилами. Хотя мы с вами все знаем, что педофилы – это не маньяки. Это обычно по пьяни происходит, все эти преступления жуткие», – выпалил Колесников. Окружающие его коллеги предпочли не комментировать такой странный вывод.

Стоит отметить, что подробности громких уголовных дел против педофилов, которые расследовались в Свердловской области в последние годы, опровергают слова эпатажного депутата. Так, сейчас в Екатеринбурге судят двух педофилов, которые схватили 12-летнюю девочку на улице, увезли ее в съемную квартиру, а после совершения преступления положили ребенка в большой баул и выбросили на обочине Полевского тракта. В 2017 году насильник поймал девочку во дворе дома с видеокамерами и затащил за гаражи. В Каменске-Уральском летом прошлого года педофил выследил 10-летнюю школьницу, когда она возвращалась домой из дневного лагеря, и проскочил за ней в подъезд. Печально известный екатеринбургский маньяк Алексей Фалькин, осужденный за убийство и изнасилования, подозревается в нескольких преступлениях. Следователи считают, Фалькин совершил нападения на двух девочек и пенсионерку в парке в Орджоникидзевском районе в 2006 и 2012 годах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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