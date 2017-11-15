Следователи опубликовали фотографию сумки, которую использовали насильники 12-летней школьницы (ФОТО)

Следственный комитет снова просит помощи у жителей Екатеринбурга и прилегающих населенных пунктов в расследовании дела об изнасиловании 12-летней девочки, которое произошло вечером 7 ноября в Чкаловском районе.

Следователи обнаружили и приобщили в качестве вещественного доказательства баул (хозяйственную сумку из полипропилена), который злоумышленники использовали при совершении жестокого преступления. Теперь правоохранители ищут очевидцев, кто видел преступников с этой сумкой.

«Если вы стали очевидцами того, как 7 ноября 2017 года, в период времени с 17:00 до 24:00 часов, двое мужчин заносили указанную сумку в подъезд какого-либо жилого дома или выносили её из него, а также выгружали (погружали) данную сумку из автомобиля, сообщите соответствующую информацию по телефонам в Екатеринбурге: 8 (343)297-72-46, 8-950-197-47-37. Конфиденциальность гарантируется», – сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Ранее следователи публиковали фоторобот одного из насильников.

Напомним, по факту похищения и нападения на школьницу возбуждено уголовное дело по ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». По предварительным данным, двое мужчин накинули девочке мешок на голову и похитили ее в микрорайоне Шинный Чкаловского района. После совершения преступления насильники упаковали девочку в большую сумку и выбросили ее на обочине Полевского тракта. Школьница осталась жива. Преступников ищут более 200 полицейских.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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