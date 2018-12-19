Дело педофилов, похитивших девочку и выбросивших ее на обочину в сумке, ушло в суд

В Екатеринбурге завершено расследование резонансного уголовного дела о похищении 12-летней девочки. Обвиняемые, которые подозреваются к причастности еще к нескольким особым тяжким преступлениям, предстанут перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР, двое мужчин 1975 и 1984 г.р. обвиняются в разбое (в 2010 году), нескольких преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (двух девочек и одного мальчика), похищении человека, покушении на убийство, использовании несовершеннолетних для изготовления порнографии.

Напомним, 7 ноября 2017 года на Химмаше была похищена и изнасилована 12-летняя школьница: преступники схватили девочку на улице и увезли на съемную квартиру. После совершения преступления насильники положили девочку в большой баул, вывезли застегнутую сумку в лес и выбросили на обочине Полевского тракта. Девочка осталась жива.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Чкаловский райсуд Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.12.18

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