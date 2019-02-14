«Я девочку подобрал», – на заседании по делу педофилов, выбросивших ребенка в сумке, допросили свидетеля (ФОТО)

В Чкаловском районном суде сегодня проходит заседание на стадии судебного следствия по громкому у делу о похищении 12-летней девочки. На процесс из СИЗО привезли подозреваемых в совершении тяжкого преступления, – Ширяева и Голованова. Мужчины 1975 и 1984 г.р. обвиняются в разбое (в 2010 году), нескольких преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних (двух девочек и одного мальчика), похищении человека, покушении на убийство, использовании несовершеннолетних для изготовления порнографии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Чкаловский суд сегодня явился участник процесса, который представился главным свидетелем происшествия, – мужчина сказал, что нашел ребенка. «Домой ехал, останавливался и нашел. Взял и отвез», – нехотя рассказал он.

Напомним, 7 ноября 2017 года на Химмаше была похищена и изнасилована 12-летняя школьница: преступники схватили девочку на улице и увезли на съемную квартиру. После совершения преступления насильники положили девочку в большой баул, вывезли застегнутую сумку в лес и выбросили на обочине Полевского тракта. Девочка осталась жива.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.02.19

В Асбесте задержали 15-летнего водителя. / На Урале прокуратура год пытается заставить чиновников обеспечить дорогами и электричеством земельные участки для многодетных семей. / В Нижнем Тагиле горел спальный корпус детского дома (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»