Вынесен приговор педофилам, которые вывезли свою жертву в лес в сумке

В Екатеринбурге вынесен приговор по громкому уголовному делу о похищении и изнасиловании 12-летней девочки.

Как уже писал «Новый День», 7 ноября 2017 года на Химмаше была похищена и изнасилована 12-летняя школьница: преступники схватили ее на улице, увезли на съемную квартиру и надругались. Потом насильники положили девочку в большой баул, вывезли застегнутую сумку в лес и выбросили на обочине Полевского тракта. Девочка осталась жива: ее случайно нашел проезжавший мимо автомобилист, который потом стал одним из главных свидетелей на суде. «Домой ехал, останавливался и нашел. Взял и отвез», – нехотя рассказал он на одном из судебных заседаний.

В СУ СКР рассказали, что старшего из подсудимых, Александра Ширяева 1975 г.р., удалось задержать спустя 10 дней после эпизода от 7 ноября 2017 года. К установлению личностей педофилов была привлечена и общественность: сыщики обратились к гражданам через СМИ и распространили фоторобот одного из злоумышленников. Люди активно сообщали в органы СК России сведения о подозрительных личностях, вся информация тщательно проверялась, что и позволило в конечном итоге выйти на след первого из злоумышленников. Второй преступник, Станислав Голованов 1984 г.р., узнав через знакомых о том, что его подельник задержан, решил скрыться в другом регионе, но не успел.

Впоследствии выяснилось, что подельники совершили в общей сложности 90 преступлений, первое – еще в 2010 году. Голованов, работавший водителем, уговорил подельника напасть на квартиру пассажирки, где было чем поживиться. В период с 2012 по 2017 годы Голованов совершил ряд преступлений сексуального характера в отношении двоих несовершеннолетних детей (мальчик и девочка). Об этих и других преступлениях до момента задержания злоумышленников органам известно не было.

В пресс-службе прокуратуры РИА «Новый День» сообщили, что сегодня Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес насильникам приговор: одному из них, Александру Ширяеву, назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, с ограничением свободы на срок 2 года; второму, Станиславу Голованову – 22 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, с ограничением свободы на срок 2 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.05.19

С сегодняшнего дня подорожал проезд в метро. / После массовых протестов полиция объявила охоту на гуляющих без присмотра подростков. / Второй день противостояния в сквере, где хотят построить храм, закончился задержанием более 20 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»