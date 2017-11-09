Полицейские бросили более двухсот сотрудников на раскрытие изнасилования школьницы на Химмаше

В Екатеринбурге силами СК и полиции расследуется жестокое преступление, жертвой которого стал несовершеннолетней ребенок. 7 сентября на Химмаше была похищена и изнасилована 12-летняя школьница. По предварительным данным преступление совершили двое мужчин, они накинули девочке на голову мешок и похитили ее в микрорайоне Шинный Чкаловского района. После совершения преступления насильники упаковали девочку в большую сумку и выбросили ее на обочине Полевского тракта. Школьница осталась жива. На поиск преступников направлены дополнительные силы правоохранителей.

«Раскрытие чудовищного преступления, о котором идет речь, находится на личном контроле руководства полиции и СК Свердловской области. Для отработки массива жилого сектора задействовано порядка 200 сотрудников полиции. Практическую помощь территориальному ОВД, на чьей территории произошло ЧП, оказывают в круглосуточном режиме порядка 50 сыщиков уголовного розыска главка и городского УМВД. В здании ОП № 13 создан и работает оперативный штаб. Координирует работу силовиков начальник «убойного отдела» ГУ МВД области полковник Алексей Искоренков. Это один из лучших асов сыскного дела нашей страны. На его счету сотни изобличенных различного рода упырей, совершавших убийства, изнасилования и другие особо тяжкие и гнусные злодеяния. Тщательным проверкам подвергаются ранее судимые лица, склонные к таким поступкам граждане, наркоманы, бомжи и другие. Уже смонтирован фоторобот нападавшего. Сейчас участковые демонстрируют его местным жителям. Как только в деле появятся первые положительные подвижки, обязательно дополнительно проинформирую общественность и СМИ», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники правоохранительных органов также обращаются к горожанам за помощью. Чтобы установить все обстоятельства случившегося, следователям нужны записи с камер наблюдения и видеорегистраторов, произведенные 7 ноября 2017 г., в период времени с 16:00 до 18:00 в районе улиц Можайского и Мраморской в Чкаловском районе Екатеринбурга, а также в районе рядом располагающихся с ними следующих улиц: Самолетная, Щербакова, Походная, Шишимская, Благодатская, Павлодарская, Гастелло, Дальневосточная, переулков Каслинский и Короткий.

Екатеринбург, Максим Бородин

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