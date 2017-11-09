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NewDayNews.ru

Четверг, 9 ноября 2017, 16:22 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Опубликован фоторобот одного из мужчин, изнасиловавших девочку на Химмаше (ФОТО)

Опубликован фоторобот одного из мужчин, изнасиловавших девочку на Химмаше (ФОТО)

Следователи обнародовали фоторобот одного из мужчин, которые изнасиловали девочку на Химмаше. В СУ СК по Свердловской области предоставили фоторобот одного из мужчин, которых ищут более двухсот сотрудников правоохранительных органов. Будет ли составлен и обнародован фоторобот второго предполагаемого преступника, не сообщается.

Напомним, 7 ноября на Химмаше была похищена и изнасилована 12-летняя школьница. По предварительным данным преступление совершили двое мужчин, они накинули девочке на голову мешок и похитили ее. После совершения преступления насильники упаковали девочку в большую сумку и выбросили ее на обочине Полевского тракта. Школьница осталась жива.

Сотрудники правоохранительных органов также обращаются к горожанам за помощью. Чтобы установить все обстоятельства случившегося, следователям нужны записи с камер наблюдения и видеорегистраторов, произведенные 7 ноября 2017 г., в период времени с 16:00 до 18:00 в районе улиц Можайского и Мраморской в Чкаловском районе Екатеринбурга, а также в районе рядом располагающихся с ними следующих улиц: Самолетная, Щербакова, Походная, Шишимская, Благодатская, Павлодарская, Гастелло, Дальневосточная, переулков Каслинский и Короткий.

Екатеринбург, служба информации

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