Опубликован фоторобот одного из мужчин, изнасиловавших девочку на Химмаше (ФОТО)

Следователи обнародовали фоторобот одного из мужчин, которые изнасиловали девочку на Химмаше. В СУ СК по Свердловской области предоставили фоторобот одного из мужчин, которых ищут более двухсот сотрудников правоохранительных органов. Будет ли составлен и обнародован фоторобот второго предполагаемого преступника, не сообщается.

Напомним, 7 ноября на Химмаше была похищена и изнасилована 12-летняя школьница. По предварительным данным преступление совершили двое мужчин, они накинули девочке на голову мешок и похитили ее. После совершения преступления насильники упаковали девочку в большую сумку и выбросили ее на обочине Полевского тракта. Школьница осталась жива.

Сотрудники правоохранительных органов также обращаются к горожанам за помощью. Чтобы установить все обстоятельства случившегося, следователям нужны записи с камер наблюдения и видеорегистраторов, произведенные 7 ноября 2017 г., в период времени с 16:00 до 18:00 в районе улиц Можайского и Мраморской в Чкаловском районе Екатеринбурга, а также в районе рядом располагающихся с ними следующих улиц: Самолетная, Щербакова, Походная, Шишимская, Благодатская, Павлодарская, Гастелло, Дальневосточная, переулков Каслинский и Короткий.

Екатеринбург, служба информации

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