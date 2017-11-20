Суд арестовал на два месяца задержанного в изнасиловании 12-летней школьницы на Уктусе

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Следственного комитета и арестовал на два месяца 42-летнего мужчину, задержанного по подозрению в изнасиловании 12-летней школьницы на Уктусе. Об этом нашему агентству сообщили сегодня в канцелярии судебной инстанции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к настоящему моменту злоумышленнику предъявлено обвинение по части 4 статьи 132 УК РФ. Ранее сообщалось, что мужчину задержали в ночь на 18 ноября, у него дома прошли обыски. Арестованный имеет не одну судимость, в том числе, за тяжкие преступления.

По словам пресс-секретаря областного полицейского главка Валерия Горелых, в момент задержания мужчина «вел себя спокойно и уверенно, сказывался богатый криминальный опыт». «Его поведение напоминало действия известного бандита по кличке «Фокс» из фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», который всегда повторял операм фразу «Ну, доказывай начальник»», – отмечал собеседник агентства.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Напомним, днем 7 ноября в микрорайоне Шинный была похищена школьница. Ребенок возвращался с занятий, когда двое неизвестных накинули ей на голову мешок, схватили и увезли. Насильники после того, как совершили преступление, сложили девочку в баул и выбросили его на Полевском тракте. В настоящее время идут активные поиски второго подозреваемого.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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