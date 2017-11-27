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Понедельник, 27 ноября 2017, 13:48 мск

Екатеринбург

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Суд отправил под арест второго задержанного за изнасилование 12-летней школьницы на Уктусе

Суд отправил под арест второго задержанного за изнасилование 12-летней школьницы на Уктусе

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Следственного комитета и арестовал до 7 января 33-летнего Станислава Голованова – второго мужчину, задержанного сыщиками по подозрению в изнасиловании 12-летней школьницы на Уктусе. Об этом нашему агентству сообщили сегодня в канцелярии судебной инстанции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело. «Назначены и проводятся экспертизы, выполняются иные необходимые следственные действия», – уточнили в СКР.

Напомним, днем 7 ноября в микрорайоне Шинный была похищена школьница. Ребенок возвращался с занятий, когда двое неизвестных накинули жертве на голову мешок, схватили и увезли. Насильники после того, как совершили преступление, сложили девочку в баул и выбросили его на Полевском тракте. Первым задержанным по подозрению в совершении изнасилования девочки оказался 42-летний Александр Ширяев. Ранее он также был отправлен под арест до 7 января. Голованова задержали в Казани – об этом стало известно в минувшие выходные.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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