Второго подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы задержали в Казани

Задержан второй подозреваемый в изнасиловании 12-летней екатеринбургской школьницы. После совершения преступления он покинул Свердловскую область, но скрыться ему не удалось.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил корреспонденту РИА «Новый День», что подозреваемый был задержан накануне в пригороде Казани в частном доме сотрудниками убойного отдела уголовного розыска ГУ МВД СО во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска Казани. «Задержанный уже доставлен в Екатеринбург. В ближайшее время он будет допрошен и ему будет предъявлено обвинение. Теперь можно с уверенностью констатировать, что безнаказанным это чудовищное преступление не останется», – заявил полковник Горелых. Подозреваемый родом из Перми, родился в 1984 году.

Напомним, днем 7 ноября в микрорайоне Шинный была похищена школьница. Ребенок возвращался с занятий, когда двое мужчин накинули ей на голову мешок, схватили и увезли. После изнасилования девочку сложили в баул и выбросили на Полевском тракте. В ночь на 18 ноября в столице Среднего Урала по месту жительства был задержан первый подозреваемый, которым оказался ранее неоднократно судимый екатеринбуржец 1975 г.р. 20 ноября он был заключен под стражу на два месяца.

Екатеринбург, Казань, служба информации

Екатеринбург, Казань. Другие новости 25.11.17

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