«Его поведение напоминало действия бандита по кличке «Фокс»: силовики рассказали о задержании подозреваемого в изнасиловании школьницы на Уктусе (ФОТО)

Полиция и Следственный комитет раскрыли подробности задержания одного из «педофилов с Уктуса», изнасиловавших школьницу.

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщиками уголовного розыска в ночь на 18 ноября в столице Среднего Урала по месту жительства. «Это местный житель 1975 года рождения, у него дома прошли обыски», – заявил он.

«В народе таких криминальных личностей называют откровенными рецидивистами. Свою первую судимость он получил по приговору суда Первоуральск в декабре 1995 года по статье 148 УК РСФСР, за что получил наказание в виде 1 года исправительных работ, – рассказал собеседник агентства. – На этом с преступным миром не завязал. В апреле 1997 года областной суд приговорил его за более тяжкие преступления к 9 годам и двум месяцам лишения свободы. Тюремный срок отбывал в ИК № 2 Екатеринбурга, откуда освободился в апреле 2005 года. В августе того же года за кражи вновь отправился на 2,5 года «пилить лес» по приговору суда Первоуральска в ИК № 10. Условно-досрочно освободился в октябре 2006 года. В декабре 2011 года Чкаловским райсудом Екатеринбурга осужден за имущественное преступление к исправительным работам на один год и шесть месяцев»

По словам Горелых, в момент задержания мужчина «вел себя спокойно и уверенно, сказывался богатый криминальный опыт». Его поведение напоминало действия известного бандита по кличке «Фокс» из фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», который всегда повторял операм фразу «Ну, доказывай начальник».

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области добавляют, что в ближайшее время следствие намерено предъявить задержанному обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, днем 7 ноября в микрорайоне Шинный была похищена школьница. Ребенок возвращался с занятий, когда двое неизвестных накинули ей на голову мешок, схватили и увезли. Насильники после того, как совершили преступление, сложили девочку в баул и выбросили его на Полевском тракте.

Фото – ГУ МВД и СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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