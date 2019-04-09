Автомобилистку, сбившую двух девушек в Белоярском поселке, обвиняют в покушении на убийство

Белоярский районный суд постановил заключить под стражу автомобилистку, которая сбила двух 17-летних девушек в ночь на 6 апреля. В момент ДТП 34-летняя женщина была пьяна. После столкновения с пешеходами водительница «Ниссан Жук» скрылась, но через некоторое время вновь наехала на пострадавших, двигаясь уже в обратном направлении, и снова покинула место аварии.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, гражданка М. Мартемьянова пробудет под арестом до 5 июня. Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами. Женщине предъявлено обвинение по ч.2 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и ч.3 ст. 30, п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство двух человек с целью скрыть другое преступление». Наказание за наиболее тяжкое из указанных преступлений предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы, уточнили в следственном комитете.

Напомним, в результате аварии девушки-подростки получили серьезные травмы. У одной врачи диагностировали перелом костей таза, закрытую черепно-мозговую травму. У второй пострадавшей компрессионный перелом позвоночника и закрытая черепно-мозговая травма.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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