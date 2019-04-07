Пьяная автомобилистка сбила двух девушек и покинула место ДТП, а потом вернулась и сбила одну еще раз

Прошлой ночью в Белоярском произошло ДТП – в переулке Февральском, возле дома № 4 автомобиль «Ниссан Жук» сбил двух 17-летних девочек. За рулем находилась 34-летняя женщина, которая не выбрала безопасный скоростной режим и допустила наезд на пешеходов, шедших по краю проезжей части дороги навстречу движения транспортных средств. После аварии женщина с места ДТП уехала, но через некоторое время ехала в обратном направлении и снова сбила одну из пострадавших девушек, после чего вновь скрылась с места аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, марку и номер автомашины. Автоледи задержали по горячим следам и отправили на медосвидетельствование. Женщина была пьяна. Прибор показал наличие 1,241 промиле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водителю выписали протокол протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ – за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за оставление с места ДТП – по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Ей грозит лишение водительских прав.

Кроме того, женщина понесет и уголовную ответственность. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». «Скорее всего, для дальнейшего расследования оно будет передано нашим коллегам в региональный следственный комитет», – сообщил глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Отметим, что у пострадавших девушек врачи диагностировали серьезные травмы. У одной – перелом костей таза, закрытую черепно-мозговую травму. У другой – компрессионный перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму. Девушки находятся в реанимационном отделении Белоярской ЦРБ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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