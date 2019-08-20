22 августа начнут судить автомобилистку, сбившую двух 17-летних девушек

В четверг, 22 августа, в 17:30 в Белоярском районном суде состоится предварительное слушание по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в «покушении на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление». Ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, в силу требований закона (пострадавшие – несовершеннолетние), предварительное слушание проводится в закрытом судебном заседании судьей Георгием Куцым с участием обвиняемой, ее защитника, прокурора, потерпевших и их представителей.

Напомним, обвиняемая сбила двух 17-летних девушек в ночь на 6 апреля в поселке Белоярском. В момент ДТП 34-летняя женщина была пьяна. После столкновения с пешеходами водительница «Ниссан Жук» скрылась, но через некоторое время вновь наехала на пострадавших, двигаясь уже в обратном направлении, и снова покинула место ДТП. В результате аварии девушки-подростки получили серьезные травмы. У одной врачи диагностировали перелом костей таза, закрытую черепно-мозговую травму. У второй пострадавшей компрессионный перелом позвоночника и закрытая черепно-мозговая травма.

Белоярский, служба информации

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