Прокуратура обжаловала мягкий приговор женщине, которая дважды сбила девушку в Белоярском

Прокуратура подала апелляцию на приговор Белоярского суда, который вынес решение по делу о резонансном ДТП. Супруга бывшего сотрудника ГИБДД Марина Мартемьянова, будучи пьяной, сбила двух девушек, затем переехала одну из них еще раз и получила в суде 1,5 года колонии-поселения. Обвинение просило 9 лет колонии, указывая, что женщина не только устроила пьяное ДТП, но и совершила покушение на убийство. Однако второй статьи Белоярский суд не усмотрел.

«Прокуратура в апелляционном представлении не согласилась с квалификацией действий подсудимой, установленной судом первой инстанции, а также указала на чрезмерную мягкость назначенного подсудимой наказания», – пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

ДТП случилось в апреле прошлого года. Пьяная женщина сбила двух 17-летних девушек, которые шли по обочине, и уехала. Но скоро вернулась и проехала еще раз по девушке, которая лежала на дороге, второй повезло больше, она была на обочине, куда Мартемьянова не доехала. В итоге у одной девушки врачи диагностировали перелом костей таза, закрытую черепно-мозговую травму. У второй пострадавшей – компрессионный перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травма.

Белоярский, служба информации

Белоярский. Другие новости 09.01.20

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