На Урале вынесен приговор женщине, которая дважды переехала девушек-подростков

Белоярский районный суд сегодня вынес приговор Марине Мартемьяновой, которая сбила двух девушек, развернулась и наехала на одну из них снова. За попытку двойного убийства она отправится в колонию-поселение на год и шесть месяцев. Женщину судили по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения с тяжкими последствиями). Прокурор просил также квалифицировать ее действия по по ч. 3 ст. 30, пп. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление) и отправить Мартемьянову на 9 лет в колонию. Однако решение оказалось гораздо мягче – полтора года колонии-поселения и лишение прав на два года.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, вопрос по обжалованию решения суда будет рассмотрен в течение 10 дней. Напомним, в апреле этого года пьяная автомобилистка в поселке Белоярский сбила двух 17-летних девочек. После аварии женщина с места ДТП уехала, но через некоторое время вернулась, проехала по одной из девушек еще раз, но «достать» на автомобиле вторую не смогла, подросток была на обочине на безопасном расстоянии. В итоге у одной девушки врачи диагностировали перелом костей таза, закрытую черепно-мозговую травму. У второй пострадавшей – компрессионный перелом позвоночника и закрытая черепно-мозговая травма.

Белоярский, служба информации

Белоярский. Другие новости 30.12.19

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