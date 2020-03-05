Прокурор просил 9 лет, дали 2,5: облсуд немного ужесточил наказание женщине, в пьяном виде сбившей двух девочек (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Свердловской областном суде ужесточили наказание для Марины Мартемьяновой, которая в апреле прошлого года сбила двух девушек, а после переехала одну из них второй раз. В суде первой инстанции осужденную приговорили к полутора годам колонии-поселения. Сегодня срок лишения свободы был увеличен – до двух лет.

2,5 года колонии за пьяное ДТП

Впрочем, гособвинитель настаивала на более суровой мере. Прокурор попросил отменить решение Белоярского суда и признать Мартемьянову виновной по ч. 3 ст. 30, пп. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление» и отправить осужденную на 9 лет в колонию общего режима.

На заседание в зал суда виновница ДТП прибыла с двумя адвокатами. Кроме того, на процесс пришли сами пострадавшие девушки. Одна из них рассказала, что у нее постоянно болит голова, она не может учиться. «Я считаю, что полтора года – слишком маленький срок», – говорит Юлия Ладыгина.

Рассмотрением дела занимается коллегия судей. Во время процесса судья задал Мартемьяновой вопрос:

– У вас два высших образования, последнее из которых – юридическое. Вы вменяемый человек. Почему вы решили, что можете управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения?

– Я не могла вызвать такси до дома. Пешком идти не могла, так как было холодно. Я была в шоке, поэтому не могу ответить на данный вопрос, – сказала Мартемьянова.

Как уточнили в облсуде, она обязана в качестве компенсации морального вреда выплатить одной из потерпевших 900 тысяч рублей, ее матери – 200 тысяч рублей. Гражданский иск второй потерпевшей будет рассматриваться в рамках гражданского судопроизводства. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Напомним, инцидент случился в апреле прошлого года. Пьяная женщина сбила двух 17-летних девушек, которые шли по обочине, и уехала. Но скоро вернулась и проехала еще раз по девушке, которая лежала на дороге, второй повезло больше – она была на обочине, куда Мартемьянова не доехала. В итоге у одной девушки врачи диагностировали перелом костей таза, закрытую черепно-мозговую травму. У второй пострадавшей – компрессионный перелом позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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