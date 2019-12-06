Автоледи, сбившей в Белоярском двух подростков, грозит 9 лет колонии

В Белоярском районном суде прошли прения по делу автоледи, которая дважды сбила на дороге двух девочек-подростков. Во время процесса гособвинение попросило суд назначить женщине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год. По данным прокуратуры по Свердловской области, местной жительнице выдвинуто обвинение ч. 3 ст. 30 п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление».

Инцидент произошел ночью 6 апреля 2019 года. Обвиняемая села пьяной за руль и поехала в сторону переулка Февральского. Там она выехала на встречную полосу, где сбила двух девушек 2001 года рождения. «С целью скрыть дорожно-транспортное происшествие обвиняемая на своем транспортном средстве развернулась и поехала в обратном направлении. Желая наступления смерти пострадавшим, женщина-водитель совершила наезд на лежащую на проезжей части девушку, при этом совершить наезд на вторую потерпевшую не смогла, поскольку та находилась на обочине на безопасном расстоянии. Не доведя до конца свой преступный умысел на убийство двух человек, обвиняемая скрылась места происшествия», – рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Во время инцидента одной пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью, а второй – вред здоровью средней тяжести. Прения продолжатся 11 декабря, где выступят представители потерпевших.

Поселок Белоярский, служба информации

Поселок Белоярский. Другие новости 06.12.19

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