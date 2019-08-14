В Белоярском будут судить автомобилистку, дважды переехавшую двух девушек

Белоярская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы, которая сбила двух девушек, а затем, чтобы скрыть это, пыталась переехать их еще раз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, женщину обвиняют по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление». Ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Уголовное дело направлено в Белоярский районный суд.

Напомним, обвиняемая сбила двух 17-летних девушек в ночь на 6 апреля в поселке Белоярском. В момент ДТП 34-летняя женщина была пьяна. После столкновения с пешеходами водительница «Ниссан Жук» скрылась, но через некоторое время вновь наехала на пострадавших, двигаясь уже в обратном направлении, и снова покинула место ДТП. В результате аварии девушки-подростки получили серьезные травмы. У одной врачи диагностировали перелом костей таза, закрытую черепно-мозговую травму. У второй пострадавшей компрессионный перелом позвоночника и закрытая черепно-мозговая травма.

Белоярский, служба информации

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