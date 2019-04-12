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Пятница, 12 апреля 2019, 09:39 мск

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Прощание с Владиславом Тетюхиным пройдет в Верхней Салде

Фото с сайта ural-clinic.ru

Прощание с уральским меценатом, основателем уникальной клиники и экс-директором «ВСМПО-Ависма» Владиславом Тетюхиным пройдет в Верхней Салде.

Как сообщается на сайте Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, церемония прощания и гражданская панихида состоятся 13 апреля с 12:00 до 15:00 в ДК им. Агаркова (Верхняя Салда, ул. Энгельса, 32).

Владислав Тетюхин скончался после продолжительной болезни 11 апреля. Тетюхин был совладельцем «ВСМПО-Ависма», в 2006 году он продал свой пакет акций корпорации и вложил более 3 млрд рублей собственных средств в создание клинического лечебно-реабилитационного центра. Клиника получила высокие оценки экспертов в области здравоохранения.

Верхняя Салда, служба информации

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