Скончался экс-директор «ВСМПО-Ависма» и создатель уникальной клиники Владислав Тетюхин

Сегодня на 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший директор «ВСМПО-Ависма», основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владислав Тетюхин.

Информацию о смерти Владислава Тетюхина подтвердили в тагильской клинике. «Коллектив Уральского клинического центра выражает глубокое соболезнование и искреннее сочувствие родным и близким Владислава Валентиновича в связи с постигшим огромным горем и невосполнимой утратой. Благодарная память о человеке безмерных талантов и душевной щедрости, высочайшей одаренности и энергии, потрясающем руководителе навсегда сохранится в нашей памяти и наших сердцах», – сообщается на сайте Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра.

Как уже сообщал «Новый День», Владислав Тетюхин был совладельцем «ВСМПО-Ависма», в 2006 году он продал свой пакет акций корпорации и вложил более 3 млрд рублей собственных средств в создание клинического лечебно-реабилитационного центра. Клиника получила высокие оценки экспертов в области здравоохранения. В то же время в последние годы Владислав Тетюхин неоднократно обращался за помощью для Центра к властям разных уровней, в том числе к губернатору Евгению Куйвашеву. В 2015 году он рассказал губернатору, что пытается получить от Минздрава РФ квоты на проведение в своем Центре операций, которые будут субсидироваться из федерального бюджета, но в министерстве дали понять, что примут подобное обращение только от губернатора. Евгений Куйвашев обещал помочь, однако было ли это сделано – пока неизвестно. Редакция РИА «Новый День» выражает соболезнования родным и знакомым Владислава Валентиновича.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 11.04.19

Биатлонист Антон Шипулин заявился на довыборы в Госдуму. / УГМК продает крупное сельхозпредприятие в Башкирии. / Березовчанин забил знакомого пнем с корневищами и спрятал в канализации на полтора года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»