Тетюхинскому госпиталю в Нижнем Тагиле официально присвоят имя основателя

Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру в Нижнем Тагиле, который больше известен как госпиталь Тетюхина, официально присвоят имя его основателя. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Алексей Балыбердин. Он выступил с инициативой присвоения УКЛРЦ имени Владислава Тетюхина, предложение было одобрено.

С генеральным директором УКЛРЦ А.В. Щелкуновым я предварительно переговорил и получил положительный ответ. Осталось все оформить документально», – написал он в своем фейсбуке.

Напомним, бывший директор «ВСМПО-Ависма», основатель УКЛРЦ в Нижнем Тагиле Владислав Тетюхин скончался на 87 году жизни в апреле этого года. В 2006 году он продал свой пакет акций корпорации и вложил более трех млрд рублей собственных средств в создание клинического лечебно-реабилитационного центра. Клиника получила высокие оценки экспертов в области здравоохранения. В то же время в последние годы Владислав Тетюхин неоднократно обращался за помощью для Центра к властям разных уровней, в том числе к губернатору Евгению Куйвашеву. В 2015 году он рассказывал, что пытается получить от Минздрава РФ квоты на проведение в УКЛРЦ операций, которые будут субсидироваться из федерального бюджета, но в министерстве дали понять, что примут подобное обращение только от главы региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

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