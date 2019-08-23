В Верхней Салде площадь назовут в честь Владислава Тетюхина

В Верхней Салде площадь возле авиаметаллургического колледжа назовут в честь промышленника и мецената Владислава Тетюхина, который ушел из жизни в апреле этого года. Также в городе установят мемориальную доску на доме, где жил Тетюхин. Об этом рассказал в своем фейсбуке депутат Госдумы Андрей Альшевских со ссылкой на ответ из администрации Верхней Салды.

Напомним, ранее стало известно, что Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру в Нижнем Тагиле, который больше известен как госпиталь Тетюхина, официально присвоят имя его основателя.

Бывший директор «ВСМПО-Ависма», основатель УКЛРЦ в Нижнем Тагиле Владислав Тетюхин скончался на 87 году жизни в апреле этого года. В 2006-м он продал свой пакет акций корпорации и вложил более трех миллиардов рублей собственных средств в создание клинического лечебно-реабилитационного центра, который получал высокие оценки экспертов в области здравоохранения, однако не получал квот на проведение операций, субсидируемых из федерального бюджета.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.08.19

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