Бюджет Екатеринбурга 2018 года получил избыток в 700 миллионов рублей

Профицит бюджета Екатеринбурга за 2018 год превысил 700 миллионов рублей. Накануне жители Екатеринбурга на публичных слушаниях одобрили отчет по исполнению городской казны.

Как сообщила начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева, доходы бюджета в прошлом году составили 42,8 миллиарда рублей, расходы – 42,1 миллиарда. Превышение доходов над расходами составило 732 миллиона 685 тысяч рублей. Отметим, что при планировании закладывались другие параметры. Изначально доходная часть бюджета была 36,5 миллиарда с дефицитом 887 миллионов рублей.

По словам чиновников, более половины расходов городского бюджета составили траты на образование и социальную политику. Также стоит отметить, что значительную часть федеральных и областных субсидий Екатеринбург получил на проведение матчей футбольного чемпионата мира.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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