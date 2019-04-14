Екатеринбургская красавица стала первой вице-мисс Россия-2019

В Москве подвели итоги конкурса красоты «Мисс Россия-2019». По его результатам участница из Екатеринбурга Арина Верина стала первой вице-мисс. Победительницей конкура и обладательницей титула Мисс Россия-2019 стала девушка из Азова Алина Санько. Информация о результатах конкурса была опубликована на официальной странице в Instagram. «Встречаем нашу прекрасную тройку победительниц! 2-я вице-мисс Ралина Арабова, 1-я вице-мисс Арина Верина, мисс Россия 2019 – Алина Санько!», – написали организаторы в Instagram.

Арина Верина в 2018 году выиграла ежегодный конкурс красоты «Мисс Екатеринбург». Перед состязаниями она рассказала репортерам, что участвует в конкурсе, чтобы показать себя. «Чтобы попробовать себя. И победить. Доказать себе и своим близким, что я могу. Получить какие-то новые возможности развивать себя, чтобы было больше помощи. Для реализации себя. Я отучилась на хореографа в этом году, но пока не собираюсь работать по специальности. В дальнейшем я бы открыла ветеринарную клинику, – сказала девушка. – В центре города».

Екатеринбург, «Новый День», служба информации

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