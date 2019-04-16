ГИБДД попросила переобувшихся и неопытных водителей отказаться от поездок

Свердловская Госавтоинспекция выступила с предупреждением к уральским водителям из-за того, что в регионе ухудшилась погода. Снегопады и похолодание затруднили обстановку на дорогах. При этом некоторые автомобилисты уже успели поменять зимнюю резину на летнюю. Их, а также неопытных водителей в ГИБДД региона попросили отказаться от поездок на время, пока погода не улучшится.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям выбирать скорость движения, отказаться от резких маневров, обгонов, а также соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств», – напомнили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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