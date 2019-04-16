Екатеринбург занесло апрельской метелью (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбург пришло резкое похолодание, а вместе с ним мокрый снег и метель. В городе, где уже сошел зимний покров, на улицах вновь образовались сугробы.

Апрельская метель

По прогнозу метеорологов, непогода продлится как минимум до конца рабочей недели. В ночь на среду будет ощутимый мороз, температура воздуха опустится до -9 градусов, а днем составит от 0 до +2. На дорогах будет гололедица, в ГИБДД уже рекомендовали неопытным водителям и «переобувшимся» автомобилистам по возможности отказаться от поездок. В четверг ночью будет от -6 до -8, а днем воздух прогреется до 5-6 градусов тепла. Но в пятницу вновь ожидается мокрый снег.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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