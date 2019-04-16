Сигнализация не сработала. Родители студентки, выпрыгнувшей из окна при пожаре в общежитии ВШЭ, рассказали подробности ЧП

В Санкт-Петербурге в общежитии Высшей школы экономики в ночь на 11 апреля произошел пожар. В нем пострадала студентка – екатеринбурженка Евгения Руденко. Возгорание началось в ее комнате, предположительно, из-за короткого замыкания. Но в здании не сработала пожарная сигнализация. Проснувшись в комнате, охваченной огнем и дымом, девушка, вероятнее всего, дезориентированная, выпрыгнула из окна, с четвертого этажа, пытаясь спастись. Сейчас Евгения находится в коме, а ее родители, которые вместе с маленькими сестрами девушки приехали в Санкт-Петербург, пытаются выйти на правоохранительные органы, чтобы понять, кто виновен в случившемся.

Как рассказала «Новому Дню» мама Евгении Людмила, о том, что в общежитии ВШЭ произошел пожар, родителям сообщили представители вуза. «Нам позвонили рано утром 11 апреля и сказали, что случился пожар, что наша девочка выпрыгнула из окна, что пожар произошел в ее комнате. Они предположили, что возгорание произошло из-за какого-то прибора, включенного в розетку рядом с ее кроватью. Но мы позже на фотографиях увидели, что ее кровать – единственное, что не сгорело. Вообще Женя перестала чувствовать запахи лет с десяти. И удивительно, что она вообще проснулась», – рассказала Людмила.

Позже, уже в Петербурге, отец студентки Роман Руденко пообщался со студентами, которые живут в этой же общаге. Они рассказали, что пожарная сигнализация не сработала. «Если бы она сработала, возможно, не было бы у моего ребенка такой ситуации, какая есть сейчас. Она сильно отравилась угарным газом. Когда она проснулась – это было около двух часов ночи, – она, возможно, даже не поняла, что происходит, либо к тому моменту уже сильно надышалась СО 2 и поэтому выпрыгнула в окно, спасаясь. Я вообще отчасти виню наши СМИ, потому что у нас, когда показывают какой-нибудь пожар, в дверь никто не выходит, все из окон прыгают. А ей трудно было догадаться, что пожар идет не извне», – добавила мама девушки.

В результате падения Евгения получила серьезные травмы. «Мы даже не знаем, сколько она пролежала там, пока ее не нашли, не вызвали скорую. У нее сдавило легкие, сейчас уже их прочистили и расправили. Но нам врачи очень жестко говорят, что 1 % из 100, что она очнется, а если очнется, будет «овощем». Мы все молимся за нее и очень благодарны врачам, хотя мы не знаем, что с ней сделали, в предоставлении медицинских документов нам отказывают, хотя мы родители, но ей уже 18 лет, такое законодательство, – рассказала Людмила. – Сейчас Женя идет на улучшение, на энцефалограмме мозг подает сигналы, но она пока в коме, и врачи ждут, чтобы можно было проводить операции».

В Высшей школе экономики уже сообщили, что готовы взять на себя все расходы, связанные с лечением и реабилитацией студентки, которая сейчас находится в Институте скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в тяжелом состоянии. Мама Евгении подтвердила, что ВШЭ предоставила родным девушки гостиницу и машину – из Екатеринбурга к Жене приехали не только мама и папа, но и две младшие сестры, 12 лет и 2,5 месяцев.

При этом Руденко говорят, что до сих пор им не удалось выяснить, ведется ли расследование инцидента. «ВШЭ обещали нас связать с теми, кто занимается этим вопросом, но полиция не расследует дело. Нас направили к участковому, а он принимает два дня в неделю по два часа. Мы не знаем, почему и что произошло, и очень надеемся, что огласка поможет в этом вопросе, – добавила Людмила. – Мы уже отревели все. Девочка чудесная, окончила школу с золотой медалью, читала лекции в США, староста группы, мы мечтали, что она будет потом преподавать во ВШЭ, и теперь крест на всех этих мечтах».

Добавим, что в ситуации со своей стороны разбирается депутат Госдумы Дмитрий Ионин, к которому обратились родители Евгении. «Руководство НИУ ВШЭ уже пытается повернуть дело так, что девушка сама во всем виновата. Например, Сергей Кадочников, директор НИУ ВШЭ-СПб озвучивает предположение, что ранее никогда не курившая девушка «курила в комнате», – написал он в своем фейсбуке и добавил, что направил депутатские запросы в прокуратуру и МВД России.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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