Девушка, выпрыгнувшая из окна горящего общежития, сама устроила поджог, – СМИ

Студентка петербургского филиала ВШЭ Евгения Руденко скончалась накануне в реанимации – девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа общежития вуза, спасаясь от пожара, который произошел в ее комнате. Об этом ранее «Новому Дню» рассказывала мама студентки Людмила. Вчера врачи констатировали смерть 19-летней екатеринбурженки, она умерла от полученных травм, так и не придя в сознание.

Вместе с тем издание «Ридус» сегодня опубликовало переписку студентки с ее подругой. На скриншотах из сообщений «ВКонтакте» видно, что причиной возгорания не было короткое замыкание, как предполагалось ранее. В переписке говорится, что Евгения могла устроить поджог сама. «Я не знаю, останутся ли улики, но поджог совершила я», – говорится в сообщениях, которые публикует издание.

Екатеринбург, Елена Сычева

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