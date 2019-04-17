В крупном пожаре на Широкой Речке погибли 4 строителя, чуть не взорвался газовый баллон

Сегодня ночью на улице Прохожей сгорел строящийся двухэтажный жилой дом. Хозяева успели выскочить и вытащить на улицу газовый баллон, предотвратив взрыв. Но из огня не успели спастись мигранты, которые работали на стройке и в момент возгорания находились в подвале.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 03:46. На улице Прохожей загорелся двухэтажный жилой дом, в котором еще продолжались строительные работы. Хозяева жилья успели выбежать. Но в пожаре погибли четыре человека. По предварительным данным, это мигранты, которые приехали в Екатеринбург и работали на стройке.

Пожар мог бы закончиться еще и взрывом, поскольку в доме находился газовый баллон. Но его успели вынести на улицу.

«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:40», – рассказали в МЧС.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, на месте происшествия работают сотрудники следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Обстоятельства произошедшей трагедии и данные о личностях погибших устанавливаются. К выяснению деталей чрезвычайного происшествия подключились и следователи-криминалисты аппарата регионального следственного управления СКР. По последним данным, погибших в пожаре четверо, но информация уточняется, сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург, служба информации

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