Следователи возбудили дело из-за пожара с четырьмя погибшими

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту пожара на Широкой Речке, где погибли четыре человека.

Личности погибших установлены, это мигранты, которые работали на стройке, мужчины 1989, 1995, 1996 и 1998 годов рождения. Они могли погибнуть из-за отравления продуктами горения. «Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства следственным путем, по данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», – сообщили в СУ СК по Свердловской области. На месте ЧП работают отдел криминалистики регионального СКР, сотрудники МЧС, полиции. Опрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

Напомним, сегодня ночью на улице Прохожей сгорел строящийся двухэтажный жилой дом. Хозяева успели выскочить и вытащить на улицу газовый баллон, предотвратив взрыв. Но из огня не успели спастись мигранты, которые работали на стройке и в момент возгорания находились в подвале.

Екатеринбург, служба информации

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