Суд по делу жителя Чечни, обвиненного в заказном убийстве: начинается допрос свидетелей

В Свердловском областном суде рассматривают дело Мовсура Хасаева, который подозревается совершении заказного убийства. По версии следствия, в мае 2011 года мужчина застрелил в Екатеринбурге предпринимателя Ашота Арутюняна. Преступление было совершено во дворе дома № 177 на улице Белинского. Киллера искали 7 лет. В 2018 году Хасаев был задержан в Чечне как подозреваемый, а после этапирован в Екатеринбург. Однако он свою вину отрицает.

В день инцидента Арутюнян вышел в сопровождении двух охранников из подъезда. Однако убийце удалось подойти близко к своей жертве и выстрелить в затылок, сообщали ранее «Вести Урал». В сюжете телеканала старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области Георгий Паникаров сообщил, что Хасаев обвиняется в совершении убийства Арутюняна, в покушении на совершение убийства двух и более лиц, в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

На данный момент следственный комитет по Свердловской области не комментирует данное дело.

Хасаев утверждает, что в день убийства его даже не было в Екатеринбурге. Как рассказал «Новому Дню» депутат государственной думы Бувайсар Сайтиев, к нему обратились родные обвиняемого, попросившие о помощи и утверждавшие, что по делу могут осудить невиновного. Парламентарий начал собирать информацию. «Все, что представлено стороной обвинения, – это показания трех людей. Это консьерж и двое охранников, которые якобы после полуночи с расстояния 40 метров якобы видели человека в кепке и капюшоне. Они утверждают, что видели его не в момент совершения преступления, а просто видели, что он проходил. И через 7 лет опознали этого человека», – рассказал «Новому Дню» Бувайсар Сатиев.

Депутат дополнил, что никаких подтверждений, что Хасаев находился в Екатеринбурге, – нет. По словам парламентария, обвиняемый вообще никогда не был в уральской столице. Почему правоохранители Свердловской области заподозрили в убийстве именно жителя Чечни Хасаева, Бувайсар Сайтиев не смог ответить.

«Свидетели утверждают, что видели его не в момент совершения преступления, а просто видели, что он проходил. Защита обвиняемого утверждает, что у них есть доказательства в виде аудиоразговора одного из свидетелей, который утверждает, что он этого человека видит впервые, но из-за каких-то обстоятельств он вынужден давать на него показания», – сообщает собеседник агентства.

В заседании участвуют восемь присяжных, которые были приглашены по ходатайству обвиняемого, сообщают в облсуде. Сегодня в 12:00 в Свердловском областном суде состоится очередное заседание, где будут допрашивать свидетеля.

Екатеринбург, служба информации

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