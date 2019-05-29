Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиненного в заказном убийстве предпринимателя из Екатеринбурга

В Екатеринбурге на финишную прямую вышло громкое дело Мовсура Хасаева, которого подозревают в совершении заказного убийства. По ходатайству подсудимого дело рассматривалось с участием присяжных. Сегодня на очередном заседании коллегия единогласно оправдала жителя Чечни в виду недоказанности вины, – сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. Хасаев был освобожден из-под стражи в зале суда.

Напомним, жителя Чечни обвиняли в убийстве екатеринбургского предпринимателя Ашота Арутюняна, которое было совершено в мае 2011 года в Екатеринбурге. Бизнесмен был застрелен во дворе дома №177 на улице Белинского. Ранее «Новый День» писал, что в день инцидента Арутюнян вышел в сопровождении двух охранников из подъезда. Убийце удалось подойти близко к своей жертве и выстрелить в затылок, сообщали ранее «Вести Урал». Дело долгое время было бесфигурантным. В январе 2018 года в городе Аргун по подозрению в заказном убийстве был задержан Мовсур Хасаев. Мужчина был обвинен в совершении убийства Арутюняна, в покушении на совершение убийства двух и более лиц, в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Вину житель Чечни признавать отказался и потребовал назначить для рассмотрения его дела присяжных заседателей.

Оглашение приговора по делу Хасаева состоится в областном суде завтра в 16.00.

Екатеринбург, служба информации

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