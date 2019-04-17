«Яблоко» продлило прием заявок на праймериз: некоторые участники за границей

Свердловское отделение партии «Яблоко» решило до 22 апреля продлить прием документов от будущих участников своих праймериз. Об этом сообщил РИА «Новый День» член федерального совета партии Максим Петлин. По его словам, переговоры проводились с тремя потенциальными участниками праймериз по довыборам в Госдуму, но официально никто из них пока документы не подал – кто-то потому, что находится сейчас за границей, кто-то по другим личным причинам.

На довыборы в заксобрание заявилось трое. Имен в «Яблоке» пока не называют. Однако раньше о своем желании участвовать в довыборах в Госдуму заявила активистка «Яблока» Ирина Скачкова, а бывший депутат ЕГД Дмитрий Головин этой весной официально вступил в партию, что явно говорит об имеющихся у него политических планах.

Напомним, «Яблоко» – единственная партия, кроме «Единой России», которая проводит предварительное голосование. Однако регламент у нее гораздо проще, чем у партии власти. Например, в прошлом году перед выборами в ЕГД сторонники «Яблока» просто собрались в одном из екатеринбургских клубов, потенциальные кандидаты выступили перед ними, после чего в результате голосования была выбрана первая общегородская тройка. Первым номером в списке стал депутат прошлого созыва, политолог Константин Киселев, который в прошлом году баллотировался в губернаторы от партии «Зеленые». Следом за ним шли Дмитрий Головин и Ирина Скачкова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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