Биатлонист Антон Шипулин заявился на довыборы в Госдуму

Биатлонист Антон Шипулин подал документы для участия в праймериз «Единой России» по довыборам в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе исполкома ЕР.

Окончательное решение о регистрации участника принимает региональный оргкомитет. Сроки рассмотрения документов, принятых от желающих участвовать в предварительном голосовании, составляют пять рабочих дней.

Добавим, что у Шипулина уже теоретически есть первый конкурент. О своем участии побороться за мандат заявила «яблочница» Ирина Скачкова, учительница физики из Екатеринбурга. Однако ей для регистрации тоже надо будет победить в праймериз своей партии. Здесь ее соперником может стать бывший депутат ЕГД Дмитрий Головин. Он, как и Шипулин, занимался спортом, но другим – бодибилдингом.

Напомним, свое участие в довыборах в Госдуму олимпийский чемпион Антон Шипулин, завершивший карьеру в биатлоне, официально подтвердил еще в январе. Он рассказал об этом на встрече с представителями общественной организации «Гражданская позиция северян» в Серове. Туда бывший биатлонист приехал в компании замгубернатора Сергея Бидонько, чей бывший мандат и будет разыгрываться в сентябре.

Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Серов. Другие новости 11.04.19

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