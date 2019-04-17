«Автомобилист» ведет переговоры с тремя иностранными нападающими

Общий бюджет зарплат игроков ХК «Автомобилист» в прошедшем сезоне составил 970 миллионов рублей. На будущий год платежная ведомость закладывается в этих же рамках, сообщил сегодня на пресс-конференции спортивный директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

В «Автомобилисте» по-прежнему будут выступать пять легионеров. Два из них – Якуб Коварж и Найджел Доус – уже подписаны, переговоры ведутся еще с тремя иностранными нападающими. Максим Рябков отметил, что среди них есть как игроки, которые выступали за «Автомобилист» в прошлом сезоне, так и новички. Спортивный функционер также ответил на слухи о возможном переходе Павла Дацюка, у которого 30 апреля заканчивается контракт со СКА: «С нашей стороны было бы некорректно обсуждать игроков, которые все еще трудоустроены в других местах».

На вопрос о постепенном сокращении потолка зарплат в КХЛ Максим Рябков ответил, что клуб старается придерживаться жесткой бюджетной дисциплины. В этом году предел был установлен в 850 миллионов рублей. Клубы, вышедшие за эти рамки, платят лиге специальный взнос, так называемый «налог на роскошь». Сейчас в КХЛ это порядка десяти команд, и «Автомобилист» входит в их число.

«В истекшем сезоне мы превысили этот потолок ровно на одну зарплату одного из наших ведущих игроков. Летом мы комплектовались исходя из нормы, но потом нам удалось успешно провести переговоры с настоящей звездой нашей лиги, поэтому было принято решение, что мы возьмем этот риск на себя. В следующем сезоне потолок еще меньше – 800 миллионов рублей. Наша платежная ведомость в этом году составила 970 миллионов, и примерно в тех же рамках мы постараемся остаться на будущий год. С сезона 2020/2021 будет действовать жесткий потолок в 900 миллионов рублей (без разрешения превышать). Мы не имеем больших долгосрочных финансовых обязательств, которые заставили бы нас превысить эту планку в 2020 году», – объяснил Рябков.

В то же время общий бюджет «Автомобилиста», включая финансирование молодежной команды и фарм-клуба, останется на прежнем уровне, заявил президент клуба Андрей Козицын. Напомним, в прошлом году называлась сумма в 1,8 миллиарда рублей. Бизнесмен также сообщил, что вполне доволен выступлением команды в сезоне, хотя «Автомобилист» и не смог попасть в финал Восточной конференции. «Было поставлено несколько рекордов за этот сезон. Но плей-офф – это другая история. Объективно «Салават Юлаев» был сильнее нас в четвертьфинале. Мы осознаем это, и будет еще больше работать в межсезонье», – отметил Козыцин, заодно похвалив работу тренера команды Андрея Мартемьянова.

Максим Рябков также выразил благодарность болельщиков, которые делали аншлаг на играх «Автомобилиста» в течение всего сезона. Средняя заполняемость трибун в КРК «Уралец» была выше 90%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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