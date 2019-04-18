Новый зам Куйвашева заработал за год 111 тысяч. Остальные – миллионеры

Члены правительства Свердловской области отчитались о доходах за 2018 год. Как передает корреспондент РИА «Новый День», самым высокооплачиваемым членом областного правительства стал первый вице-губернатор Алексей Орлов – 9,6 млн рублей, его супруга добавила в семейный бюджет 2,3 млн рублей.

Новичок правительства, вице-губернатор Сергей Бидонько в прошлом году, большую часть которого он провел в Госдуме, заработал 4,5 млн рублей, его супруга – 1,8 млн рублей. У Бидонько есть земельный участок, жилой дом, квартира, гараж и нежилое помещение, машины, согласно декларации, нет.

Самой богатой в правительстве (после исчезновения из рейтинга ушедшего в отставку Владимира Тунгусова) стала семья и.о. главы Мингосимущества Сергея Зырянова, но, как и прежде, основную долю дохода в дом принесла супруга чиновника – 31,7 млн рублей (год назад – 58 млн 326 тысяч). Сам Зырянов заработал около 4,9 млн рублей. Кроме того, супруга Зырянова владеет почти двумя десятками объектов недвижимости и автомобилем «Порш Кайен».

Еще одной успешной супругой стала жена министра соцполитики Андрея Злоказова, доход которой составил 17,8 млн рублей (самого министра – 4,3 млн).

Самым успешным супругом чиновницы-дамы оказался муж министра культуры Светланы Учайкиной – 28,7 млн рублей, доход самой Учайкиной составил 2,6 млн рублей.

У большинства членов правительства годовой доход колеблется в диапазоне от 2,5 млн рублей до 5 млн, их супруги тоже не могут похвастаться космическими доходами. Но из общей картины выбивается только новичок Олег Чемезов, проведший прошлый год в кресле депутата Тюменской областной думы: официально он (кстати, имея шесть детей), заработал за год всего 111 тысяч рублей, или меньше 10 тысяч в месяц – столько же, сколько в позапрошлом году.

Напомним, за 2017 год самый высокий в свердловском правительстве доход задекларировал теперь уже бывший первый вице-губернатор Владимир Тунгусов – 37 млн 883 тысячи рублей, его жена добавила в семью 31 млн 883 тысячи.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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