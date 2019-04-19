Депутат Госдумы объяснил, почему Москва забирает деньги у муниципалитетов, – бедным городам так удобно

Председатель комитета по законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников объяснил екатеринбургским депутатам, почему государственная власть забирает полномочия и налоги у местного самоуправления. Большинство муниципалитетов и регионов в стране – дотационные, и их устраивает такое положение дел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о судьбе местного самоуправления на встрече с Крашенинниковым задал депутат Михаил Матвеев, до этого проработавший больше двух десятилетий в администрации Екатеринбурга.

«Сегодня в бюджете города остается около 18% от собранных налогов, тогда как в 90-е годы было 28%. По тем деньгам это было 5 миллиардов рублей, и Екатеринбург мог без помощи региона и федеральных властей строить метро и по одной школе в год. А сегодня город не может закончить даже строительство поликлиники, потому что требуется 300-500 миллионов рублей. Новое здание стоит уже пять лет. С 2003 года Госдума принимала законы, которые постепенно отнимали полномочия у муниципальной власти – по социальной защите, по здравоохранению. Сейчас идут разговоры, чтобы забрать образование. Грубо говоря, муниципалитет превращают в дворника, который должен только улицы мести. При этом перед местным самоуправлением ставится задача помогать в процессе выборов. Но как это делать, не имея на руках никаких полномочий? Сегодня бюджет Екатеринбурга практически вычищен, 80% казны – это зарплата. Город не способен развиваться. Почему мы должны ехать в Москву и защищать проект по каждой школе, чтобы получить софинансирование? У нас не стало бюджетных возможностей. И все это благодаря законодательным актам Госдумы», – разразился тирадой Матвеев.

Павел Крашенинников в ответ заявил, что около 60-70 процентов законопроектов в Госдуму вносит правительство России. «Это вполне объяснимо, и это мировая практика. Правительство вносит инициативы, которые потом либо само исполняет, либо участвует в исполнении», – пояснил он. Например, налоговые законы были инициированы Минфином РФ. При этом парламентарий объяснил, почему функции местного самоуправления сокращаются в пользу госвласти.

«В дотационных городах, которых у нас в стране абсолютное большинство, другое мнение. Там они, наоборот, просят передать полномочия Федерации. И представителей таких регионов и муниципалитетов у нас в Госдуме гораздо больше. Поэтому, как мне кажется, вопрос больше стоит в стимулах. Сейчас по некоторым регионам назначаются кураторы из членов правительства РФ, которые смотрят, что происходят в дотационных регионах, а потом предлагают законодательные инициативы. Но мое мнение: конечно, местное самоуправление надо развивать», – подытожил депутат.

Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов отметил, что с 2003 года в ФЗ-131 «О местном самоуправлении» было внесено более 160 поправок, и в федеральной общественной палате уже звучало мнение, что устаревший закон надо отметить.

Но Крашенинников высказался против: «Я не согласен. Взять все и отменить, это как-то по Булгакову. Надо предлагать что-то взамен. Сейчас по этому ФЗ есть урегулирование, и на него завязано много других законов, связанных с финансами, культурой, образованием и так далее. Да, в этот ФЗ постоянно вносятся поправки. Если вы хотите что-то предложить, давайте это отработаем», – заявил депутат.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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