«Реклама в городе – это не про деньги»: Высокинский о возвращении муниципалитету полномочий

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не видит острой необходимости в возвращении муниципалитету полномочий в сфере наружной рекламы.

Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», в ходе неформальной встречи с журналистами. По словам Высокинского, вопрос о передаче полномочий имеет смысл поднимать, только если что-то не работает, а сейчас это, по его мнению, не так. В то же время глава рассказал, что он ведет с МУГИСО совместную работу, которая приведет к тому, что наружной рекламы в городе вообще станет меньше, особенно в центре. То, что это может привести к некоторому выпадению доходов из городского бюджета, его не смущает. «Наружная реклама в городе – это вообще не вопрос денег, – считает он. – Это вопрос городской среды. Да, можно завесить здание огромным баннером. Но надо понимать, что это своего рода «шум», который утомляет человека. А к размещению рекламы в центре города вообще нужно относиться очень осторожно». Что же касается денег, добавил он, то в МУГИСО есть большой штат специалистов по этому направлению. И если возвращать городу рекламные полномочия, то придется брать на себя и расходы по содержанию этих сотрудников.

Отметим, что далеко не все в Екатеринбурге считают, что МУГИСО хорошо справляется с рекламными полномочиями. Недавно на заседании комиссии по МСУ гордумы замначальника ДУМИ Екатеринбурга Сергей Балакин рассказал депутатам, что в Екатеринбурге зарегистрировано более 2,1 млн разных рекламных конструкций, однако число незаконных баннеров и растяжек продолжает расти – мониторинг выявляет около 50 штук в неделю. Соответственно, денег за их размещение город не получает.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.19

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