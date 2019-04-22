Моделист из Екатеринбурга восстановил взорванную телебашню (ФОТО)

Моделист из Екатеринбурга Александр Саливанчук восстановил взорванную больше года назад телебашню – правда, в миниатюре. Копия знаменитого недостроя в высоту всего 7-8 сантиметров. Как объяснил «Новому Дню» сам автор, он задумал «восстановить» телебашню в годовщину ее сноса. Рядом с фигуркой вышки мастер поставил робота с лейкой, который и «вырастил» башню.

Напомним, сооружение снесли в марте 2018 года, чтобы расчистить площадку для строительства новой ледовой арены. За несколько лет до этого областные власти объявляли конкурс концепций достройки вышки. Было предложено множество вариантов, но все они были признаны слишком дорогостоящими, поэтому недострой решили снести.

Сейчас снесенная телебашня стала одним из символов Екатеринбурга, ее образ часто используют в сувенирной продукции – выпускают футболки и кружки с ее изображениями, продают копии и осколки, оставшиеся от взрыва.

Екатеринбург, Елена Сычева

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