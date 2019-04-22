В Екатеринбурге может появиться музей космоса

Первый екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев на встрече с мэром Александром Высокинским предложил открыть в уральской столице музей космоса. В нем можно организовать планетарий, научно-технический центр и тематические кружки для детей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава города эту идею поддержал и рекомендовал проработать несколько возможных вариантов для размещения музея. Космонавт также подарил Высокинскому флаг с гербом Екатеринбурга, который брал с собой в полет на МКС. На полотнище оставили автографы все члены экипажа станции, бывшие в экспедиции вместе с Сергеем Прокопьевым.

Напомним, екатеринбуржец Сергей Прокопьев с июня по декабрь 2018 года находился на Международной космической станции и дважды выходил в открытый космос. Своими впечатлениями о жизни и работе на орбите Земли он поделился с горожанами на недавней встрече в кинотеатре «Салют».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.04.19

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