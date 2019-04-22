На день рождения Ленина в Екатеринбурге пришли строители из Северной Кореи (ФОТО)

В Екатеринбурге коммунисты сегодня возложили цветы к памятнику Ленину в честь 149-й годовщины его рождения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сюрпризом для коммунистов стало появление на площади трех граждан КНДР, которые также принесли букеты цветов вождю мирового пролетариата.

Поначалу один из пожилых коммунистов принял гостей из Азии за граждан Китая и начал расспрашивать их о Доме дружбы имени Мао, который планируется создать на базе гостиницы «Мадрид». Иностранцы не сразу поняли, что от них хотят, а потом объяснили, что они не китайцы, а корейцы, и приехали сюда работать в строительной сфере. Они также подтвердили корреспонденту РИА «Новый День», что в КНДР день рождения Ленина все еще считается памятной датой.

Присутствие гостей из-за рубежа вдохновило представителей КПРФ. Один из выступавших заявил, что в части молодежной политики и патриотического воспитания России следует равняться именно на КНДР, а также на КНР. Первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев предложил приезжим вместе отмечать все коммунистические праздники.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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