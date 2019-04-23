Центр Екатеринбурга снова перекроют из-за репетиции парада

Центр Екатеринбурга сегодня вечером снова перекроют из-за репетиции парада Победы – тренироваться будут пешие колонны.

С 20:00 закроют проспект Ленина – от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина; Репина – от проспекта Ленина до улицы Малышева; улицу 8 Марта – от Малышева до Бориса Ельцина; улицу Бориса Ельцина – от 8 Марта до Челюскинцев. Как сообщили в пресс-службе администрации города, возобновить движение должны с 4 часов утра. Свои маршруты изменит общественный транспорт.

Уже в эту пятницу, 26 апреля, на площади 1905 года пройдет первая репетиция парада с участием тяжелой техники. Танки в центре появятся 26, 29 апреля, 3 и 7 мая.

Екатеринбург, служба информации

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